В парке усадьбы Кривякино состоялся гала-концерт областного конкурса народного танца «Воскресенские вензеля»

В День города и День России одной из точек притяжения и особенным украшением стал гала-концерт лауреатов XVI областного фестиваля-конкурса народного танца «Воскресенские вензеля». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Приятно, что один из самых популярных и престижных хореографических конкурсов региона проходит именно в Воскресенске. Новых побед и достижений, благодарных поклонников и воплощения в жизнь самых смелых творческих проектов всем участникам фестиваля!» — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Приз имени Адольфа Владимировича Уманова лучшему балетмейстеру «За сохранение, развитие и пропаганду народного танца» вручён Ионовой Веронике Сергеевне, преподавателю Образцового коллектива «Ансамбль танца „Веселинка“, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования „Центральная детская школа искусств „Гармония“ Структурное подразделение „Детская хореографическая школа имени Ирины Зайцевой“, Наро-Фоминский городской округ, руководитель Александрова Александра Сергеевна, за номер Бурятский танец „Гал гуламта“.

Приз «Наследие мастеров народного танца» «За воссоздание постановки народного танца из репертуара ведущих профессиональных ансамблей страны или выдающегося балетмейстера» вручён Народному коллективу «Ансамбль народного танца „Карусель“, Муниципальное учреждение „Центр развития культуры“ Структурное подразделение „Дворец культуры „Химик“, Городской округ Воскресенск, руководитель Мезинова Марина Владимировна, за номер „Шенкурские заковырки“.

Приз «Наследие мастеров народного танца» «За воссоздание постановки народного танца из репертуара ведущих профессиональных ансамблей страны или выдающегося балетмейстера» вручён Хореографическому коллективу «Дулёвочка», Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр „Дулёвский“, Орехово-Зуевский городской округ, руководитель Девяткина Елена Алексеевна, педагог-репетитор Исаченкова Ольга Петровна, за номер „4 девушки“ на основе материала танца „4 девушки“ ГАХА „Берёзка“ им. Н. С. Надеждиной.

Специальный приз «За исполнительское искусство» вручён Дерачиц Анастасии, солистке Образцового детского коллектива Московской области хореографический ансамбль «Акварель», Муниципальное учреждение дополнительного образования «Егорьевская детская школа искусств», Муниципальный округ Егорьевск, руководитель Пчелина Юлия Михайловна, за номер «Удмурточка».

Гран-при завоевал Народный коллектив «Хореографический ансамбль „Климовчанка“, Муниципальное бюджетное учреждение „Дом культуры им. 1 мая“ Структурное подразделение „Дом культуры „Машиностроитель“, Городской округ Подольск, руководитель Заслуженный работник культуры Московской области Сурганова Надежда Владимировна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.