В парке Толстого в Химках завершили подготовку пляжной зоны к летнему сезону

В Химках завершили подготовку пляжной зоны в парке имени Льва Толстого. К началу летнего сезона здесь создали все условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории зоны отдыха установили душевые кабины и туалеты, оборудовали современную спасательную вышку, а также обновили детскую игровую и спортивную площадки с уличными тренажерами. Для удобства посетителей по периметру установили шезлонги. Также обновили и само покрытие пляжа — сюда завезли свежий, чистый песок.

Особое внимание уделили вопросам безопасности. Спасатели дежурят ежедневно, обеспечивая оперативную помощь и контроль за порядком на воде. Кроме того, перед летним сезоном дно водоема проверили водолазы.

Пляж в парке Толстого традиционно пользуется популярностью у жителей округа, и в этом году отдых станет еще более комфортным. Пространство ориентировано как на семейный досуг, так и на активные занятия спортом на свежем воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.