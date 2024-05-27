В парке Талалихина в Подольске впервые зарегистрировали брак

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина состоялась первая выездная государственная регистрация брака. Молодожены Алсу и Толгат Кульжановы встречались два года. Они рассказали, что в этом парке прошло несколько их свиданий, а на площадке новобрачных прозвучало предложение руки и сердца. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

По словам заведующего отделом ЗАГС по городскому округу Подольск, сегодня выбор мест для регистрации брака большой.

Пары могут зарегистрировать отношения в Культурно-просветительском центре «Дубровицы», также открыта дополнительная площадка для проведения церемоний бракосочетаний в УСЦ «Юность». И по-прежнему пять дней в неделю для желающих создать семью открыт отдел ЗАГСа. Выбрать место для церемонии можно при подаче заявления.

Инициативу «Свадьба в Подмосковье» запустило министерство социального развития Московской области. Приурочен проект к Году семьи в России.

В июне заработает свадебный портал «Свадьба в Подмосковье», где будут представлены все локации региона для заключения брака, свадебные тренды и многое другое.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.