В парке Талалихина в Подольске состоится лотерея для долголетов

Бесплатный розыгрыш призов для участников программы губернатора Московской области «Активное долголетие» пройдет 9 апреля с 10:00 до 13:00 в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Ежегодно в этой акции участвует более миллиона человек по всей стране, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Участие в лотерее возможно при предъявлении социальной карты пенсионера Московской области. Организаторы советуют заранее установить на телефон шагомер — так вы сможете не только побороться за призы, но и получить электронный сертификат участника акции.

Акция проходит с 2015 года на различных площадках страны и является одним из элементов общероссийской общественной программы Лиги здоровья нации «Здоровый муниципалитет».

В соответствии с планом мероприятий ее проводят дважды: весной, к Всемирному Дню здоровья, и осенью, к Всемирному Дню сердца и Всероссийскому Дню ходьбы.

В основе акции — рекомендация ВОЗ проходить от 6 до 10 тысяч шагов в день для поддержания нормальной физической активности .9 апреля, с 10:00 до 13:00.Г. о. Подольск, парк культуры и отдыха им. В. Талалихина.18+

