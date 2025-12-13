В парке Талалихина Подольска начали применять карты для оплаты сеансов и проката коньков

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске теперь вместо билетов можно оформить «Карточку посетителя» и пополнить ее на кассе. С помощью карточки можно оплатить сеанс катания и воспользоваться услугой проката коньков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Каток работает все дни кроме понедельника. В будни с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 21:00. В выходные и праздничные дни сеансы проходят с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00, с 17:00 до 19:00, с 20:00 до 22:00. График работы может меняться в зависимости от погодных условий.

Действуют льготы на посещение катка. Ежедневно, 1 раз в день, вход на каток и прокат коньков бесплатный для частников специальной военной операции и членов их семей.

Еженедельно по вторникам и четвергам вход на каток бесплатный для детей инвалидов, для инвалидов I, II, III групп и участников программы «Активное долголетие».

Со вторника по пятницу скидка 25% для многодетных семей.

Льготы действуют только при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих на них право.

