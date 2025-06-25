В парке Талалихина Подольска на полках для буккросинга выложили более 40 книг

В Подольске выложили более 40 книг на полках для буккроссинга в парке имени Виктора Талалихина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке имени Виктора Талалихина установлены полки для буккроссинга. Инсталляция в виде полок-букв складывается в слово «Читай».

В округе полка для обмена книгами есть также на бульваре 65-летия Победы и ряде других мест. Отдать свои книги можно в любую библиотеку округа, достаточно позвонить и договориться об этом. Важно, чтобы книги были неповреждёнными и чистыми.

Подольчанину Виктору 81 год. Он принёс в парк книги из своей домашней библиотеки.

«Узнал от внучки, что можно поставить книги на специальную полку, чтобы их читали, и решил отдать свои книги людям. Принёс сколько смог. Давно прочитал их, дети и внуки выросли, тоже прочитали. Например, книга Николая Гоголя „Петербургские повести“ были первой книгой, которую мне подарили. И я, второклассник, всё никак не мог понять, куда мог пропасть нос? В детстве я всё время читал и это увлечение прошло сквозь всю мою жизнь. Когда учился в семилетке, жили при школе. Время было трудное, послевоенное, спальных мест не хватало. Мне достался диван в библиотеке. Тогда у меня было ощущение, что я в сокровищницу попал», — сказал Виктор.

Несколько книг выбрала для своих внуков подольчанка Галина. Их у неё трое, 15-летний Кирилл, 10-летняя София и 1, 5-годовалая Алиса. Произведения из школьной программы, исторические хроники, детские сказки и стихи она отнесла юным читателям.

Движение буккроссинга стартовало в 2001 году и завоевало популярность во многих странах мира. Это глобальный проект обмена книгами под лозунгом «Прочитал — передай другому!». Цель такого книговорота содействовать повышению интереса к чтению.

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