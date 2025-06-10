В парке Ступина открыли современный автогородок

В парке культуры и отдыха имени Николая Островского в Ступине состоялось открытие детского автогородка, предназначенного для обучения юных жителей и гостей округа правилам дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Автогородок представляет собой модель дорожно-транспортной инфраструктуры, где ребята оттачивают навыки безопасного поведения на дороге. Особое внимание будет уделено практическим занятиям, на которых юные пешеходы будут не только наблюдать, но и участвовать в дорожном движении», — сказала сотрудница Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по городскому округу Ступино Илона Баскаева.

Автогородок создает условия для практического изучения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах. Территория площадки — более 1 500 кв. м. На ней установлено 47 различных знаков и других элементов дорожного движения: остановка, пешеходные переходы, светофоры, тематические баннеры в виде школы и детского сада, железнодорожный переезд.

На открытии автогородка в интерактивной форме знания и умения продемонстрировали юные инспекторы дорожного движения. Воспитанники спортивной школы «Победы» продемонстрировали, какой оживленной и наполненной транспортом может быть дорога.

«Автогородок необходим для профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми. На площадке установлены макеты знаков и объектов, которые ребенок может встретить в повседневной жизни. Автогородок дает возможность наглядно показать детям и подросткам, как правильно вести себя на дорогах», — рассказала инспектор управления культуры и молодежной политики окружной администрации Ольга Кочергина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.