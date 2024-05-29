В парке «Солнечный берег» Талдома появилась площадка для пляжного волейбола

В парке «Солнечный берег» Талдомского округа установили площадку для пляжного волейбола. Адрес парка: г. Талдом, р. п. Запрудня, ул. Первомайская, дом № 59. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Пляжный волейбол — популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля.

Парк культуры и отдыха «Солнечный берег» в поселке Запрудня является городским многофункциональным парком и предназначен для всесезонного отдыха, развлечений, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной деятельности.

Парк создается по губернаторской программе «Парки Подмосковья». Строительство парка началось в 2016 году. Территория парка прилегает к берегам водоема.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.