В парке Солнечногорска проведут мастер-классы, игры и тренировки

Городской парк культуры и отдыха Солнечногорска подготовил творческие и спортивные занятия с 6 по 11 октября. В программе — мастер-классы, детские игры и тренировки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник, 6 октября, в 20:00 у входа в парк со стороны улицы Безверхова пройдет получасовая беговая тренировка.

В четверг, 8 октября, на центральной детской площадке проведут мастер-класс «Тайны наших глаз», приуроченный ко Всемирному дню зрения. В пятницу, 9 октября, на этой же площадке в 15:00 начнется мастер-класс «Почтовый конверт с маркой», а в 15:30 — программа «Детский игроград».

В воскресенье, 11 октября, в 12:30 у памятника Лермонтову стартует круговая тренировка. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

«В парке можно заняться творчеством, поиграть с детьми, размяться на тренировке или просто прогуляться по аллеям. На этой неделе — мастер-классы, игроград и спортивные занятия. Каждый найдет занятие по душе», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Анонсы событий доступны в канале парка в «Максе»: https://clck.ru/3Sqntx. Также в МАХ работают канал «Солнечногорск. Главное» — https://max.ru/id5044013302_gos и канал Константина Михалькова, главы округа, — https://max.ru/mikhalkov_official.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.