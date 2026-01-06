В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде пройдет «Рождество в Подмосковье»

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде подготовил для гостей парка насыщенную мероприятиями новогоднюю неделю. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во вторник с 12:00 до 13:00 в парке состоится анимационная программа «В гостях у Морозко» у главной елки. После гости могут присоединиться к мастер-классу по росписи пряничного домика в ДЦ «Под Крышей», а затем в досуговом центре покажут сказку «Морозко». В 18:00 на катке состоится мастер-класс по фигурному катанию.

7 января в парке будут проходить рождественские мероприятия «Рождество в Подмосковье».

8 и 9 января в ДЦ «Под Крышей» пройдут занятия по танцам и тренировка «Здоровая спина». Также в пятницу в 12:00 для юных гостей парка подготовили анимационную программу «Сказки водят хоровод».

В субботу в парке пройдут мастер-классы по фигурному катанию и росписи пряничного домика. В воскресенье в 10:00 пройдет занятие по современной хореографии, а в 16:00 откроется резиденция Деда Мороза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.