В парке Серпухова состоялись «Семейные старты»

В парке им. Олега Степанова Серпухова состоялось общеобластное мероприятие «Семейные старты», где родители вместе с детьми продемонстрировали, как важно поддерживать дружеские и доверительные отношения в семье, сообщили в пресс-службе округа.

Под эгидой «Игры нашего двора» участники стартов со всего городского округа прошли квесты, расположенные на девяти локациях парка. Взрослые вспомнили любимые уличные игры своего детства, а ребята доказали, что традиции живут и развиваются.

Программа и локации были насыщенными зарядка, ретроплощадка, забег «Парк на бегу», командная игра по станциям «Вперед к победам», а также вкусное чаепитие и награждения победителей.

Такие мероприятия не только укрепляют семейные связи, но и помогают сохранить важные семейные ценности. Они учат родителей и их детей быть вместе, поддерживать друг друга и делиться позитивными моментами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.