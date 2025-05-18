В парке Серпухова состоялись «Семейные старты»
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
В парке им. Олега Степанова Серпухова состоялось общеобластное мероприятие «Семейные старты», где родители вместе с детьми продемонстрировали, как важно поддерживать дружеские и доверительные отношения в семье, сообщили в пресс-службе округа.
Под эгидой «Игры нашего двора» участники стартов со всего городского округа прошли квесты, расположенные на девяти локациях парка. Взрослые вспомнили любимые уличные игры своего детства, а ребята доказали, что традиции живут и развиваются.
Программа и локации были насыщенными зарядка, ретроплощадка, забег «Парк на бегу», командная игра по станциям «Вперед к победам», а также вкусное чаепитие и награждения победителей.
Такие мероприятия не только укрепляют семейные связи, но и помогают сохранить важные семейные ценности. Они учат родителей и их детей быть вместе, поддерживать друг друга и делиться позитивными моментами.
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