В Парке Семейного отдыха в Дубне установлена самая высокая новогодняя ель

Эта величественная красавица уже сияет праздничными огнями, даря жителям и гостям города атмосферу приближающегося Нового года.

Центральным украшением дерева стали необыкновенные игрушки, созданные руками дубненских школьников. На ветвях расположились яркие зайчики и медведи, выполненные из мягкого фетра, даря елке озорной и добродушный вид. Рядом с ними парят ангелы с золотыми крылышками и сияющими коронами, словно оберегая ель и её праздничное великолепие. Каждая игрушка уникальна: интересные узоры, разноцветные пуговицы и вышивки придают ей особый шарм и индивидуальность. Вся эта яркая композиция гармонично сочетается с мерцающими гирляндами и сверкающими шарами, создавая настоящий праздник для глаз.

В этом году в Дубне были установлены три новогодние ели. Помимо ели в Парке Семейного отдыха, ещё одна украшает территорию у ДК «Октябрь», а третья — на площади Жолио Кюри. Каждая из них по-своему уникальна и добавляет городу праздничного настроения, так что дубненцы и гости города могут наслаждаться зимней сказкой, прогуливаясь по украшенным улицам.



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