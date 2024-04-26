сегодня в 16:34

В парке Щелкова установили контейнер для сбора пластиковых крышек

Благотворительный фонд «География добра» установил контейнер для крышечек в парке Щелкова в рамках образовательно-экологического проекта «Добрый пластик». Он находится прямо на входе в парк со стороны улицы Шмидта. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Собранные крышки отвозят в пункт переработки вторсырья, а вырученные деньги идут на помощь подопечным фонда. Благодаря крышечкам, собранным в такой контейнер, уже удалось оказать помощь нескольким юным жителям округа.

Жителей округа просят не выбрасывать крышки в мусор, а приносить их в парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.