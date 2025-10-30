В парке Рузы прошли яркие мероприятия с участием Бабы-Яги и Кикиморы

В парке культуры и отдыха «Городок» Рузского муниципального округа состоялись системные мероприятия с участием сказочных персонажей — Бабы-Яги и Кикиморы. Это событие стало настоящим праздником для всех посетителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Развлекательные, спортивные и образовательные игры привлекли внимание людей всех возрастов. Гости парка смогли не только весело провести время, но и поучаствовать в интересных активностях.

Организаторы постарались на славу, создав неповторимую атмосферу праздника. Посетители отметили, что мероприятия были не только увлекательными, но и полезными как для юных гостей, так и для взрослых.

«Такие события стали доброй традицией в парке „Городок“. Приходите на следующие системные мероприятия — будет весело и интересно!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.