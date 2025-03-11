В парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа пройдут различные мероприятия

С 12 по 16 марта в парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа для жителей и гостей округа подготовили насыщенную программу, сообщает пресс-служба администрации округа.

12 и 14 марта все желающие могут принять участие в открытых тренировках по скандинавской ходьбе, которые начнутся в 13:30 и пройдут на аллеях парка.

В эту субботу, 15 марта, в 11:30 жителей округа приглашают на бодрую зарядку с тренером Татьяной Генераловой. А также в 12:00 на уроки мастерства «Парк учит творить» с наставником Евгенией Грековой, которые пройдут в клубе «Шкатулочка». В 12:30 на центральной площади начнется игровая программа «Мультландия».

В воскресенье, 16 марта, всех желающих приглашают на бодрую зарядку с тренером, уроки мастерства от студии «Чудесная мастерская» с наставником Светланой Антиповой, подвижные и командные игры «Воображариум».

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.