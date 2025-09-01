С 28 по 31 августа на сцене Летнего театра в Центральном парке подмосковного Пушкино прошел Пушкинский театральный фестиваль — 2025. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Одно из крупнейших летних событий Московского региона прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации округа Пушкинский.

Зрителей фестиваля ждала обширная программа. Среди запланированных событий — исторические экскурсии-променады «Тайна пушкинских улиц», которые провела краевед Ольга Соловьева и проект «Мой Вишневый сад», где горожане смогли выступить в образах героев А. П. Чехова. Среди участников фестиваля — девять профессиональных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Курской и Московской областей.

Церемония открытия фестиваля, которая прошла 28 августа, была посвящена артистам фронтовых театров, артистам-подпольщикам, артистам, воевавшим во время Великой Отечественной войны. Им же была посвящена отдельная выставка, которую развернули в зоне проведения фестиваля.

Третий день Пушкинского театрального фестиваля стал особенным, так как совпал с празднованием 100-летнего юбилея города Пушкино.

Особым моментом стала творческая встреча с народным артистом Владимиром Стекловым — его история, мудрость сцены и дружеские беседы зарядили участников особым теплом и вдохновением. Спасибо за этот незабываемый вечер!

Заключительным спектаклем фестиваля стала комедия «Женитьба» по Н. В. Гоголю Московского государственного театра иллюзии (сцена на Перовской). Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров.

Напомним, что Пушкинский музыкально-драматический театр стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Пушкинский театральный фестиваль — 2025».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.