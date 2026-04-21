В парке Победы Краснозаводска пройдут викторины и разминки

Серия интеллектуальных и спортивных мероприятий состоится 21, 23 и 25 апреля в парке Победы в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа. Для жителей подготовили литературные викторины, физкультурные разминки и семейную игровую программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник, 21 апреля, в 15:00 начнется литературная викторина «От А до Я». Участники смогут проверить знания и вспомнить известные произведения. С 15:30 до 16:00 пройдет физкультурная разминка «Физкульт, Ура!», направленная на активный отдых и поддержание хорошего настроения.

В четверг, 23 апреля, программу повторят: гостей вновь ждут интеллектуальная викторина и спортивная разминка. Организаторы отмечают, что такие встречи помогают совместить познавательный досуг и физическую активность.

В пятницу, 25 апреля, с 11:00 до 12:00 состоится игровая программа «Пора играть!». Для детей и взрослых подготовили конкурсы и подвижные игры. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.