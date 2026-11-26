Выставка состоит из 30 информационных стендов, посвященных жизненному пути Георгия Константиновича Жукова — от детства до последних лет. Материалы рассказывают о его военной карьере и личной жизни.

Посетители узнают о боевых успехах на реке Халхин-Гол, роли полководца в обороне Москвы и Ленинграда, сражениях под Сталинградом и на Курской дуге, освобождении Украины и Белоруссии. Отдельные материалы посвящены Висло-Одерской и Берлинской операциям, принятию капитуляции Германии и Параду Победы 1945 года.

Георгий Жуков родился 1 декабря 1896 года в деревне Стрелковка Калужской губернии в крестьянской семье. Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, он занимал пост начальника Генерального штаба во время Великой Отечественной войны, был министром обороны СССР. Жуков — автор мемуаров «Воспоминания и размышления». Экспозиция также раскрывает его стратегический талант, умение концентрировать силы и брать на себя ответственность в критические моменты сражений.

Выставка работает по 29 ноября. Возрастное ограничение — 12+.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.