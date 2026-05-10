В парке Островского прошла школа мужества для юных ступинцев

Главной интерактивной площадкой для детей и подростков в День Победы стала «Солдатская поляна», развернувшаяся на территории парка культуры и отдыха имени Н. Островского. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Здесь царила особая атмосфера — серьезная, но при этом увлекательная, где каждый ребенок мог не только узнать о военном деле, но и попробовать свои силы в настоящих солдатских навыках. Рядом на детской площадке работала полевая кухня, где все желающие могли отведать настоящей солдатской каши — горячей, сытной, приготовленной по полевому рецепту.

Организаторами мастер-классов и интерактивных зон выступили учреждения образования округа. Педагоги и волонтеры подготовили программу, которая позволила юным гостям прикоснуться к армейским будням и лучше понять, через что проходили защитники Отечества, а также создать памятные сувениры с тематикой праздника или оставить теплые пожелания на открытках.

«Наша школа представляет на празднике несколько мастер-классов. Первый — сборка и разборка автоматов. Это очень актуально, потому что многие дети занимаются в юнармейском движении, военно-патриотических клубах, у нас действуют кадетские классы. Также мы показываем оказание первой медицинской помощи: наложение повязок, жгутов, шин. Для младших детей — соединение диодных контактов, чтобы загорелся танк. И еще один важный мастер-класс — по химической защите: учим правильно одевать и снимать костюм. Праздник военный, серьезный. Уже пять лет такие форматы пользуются популярностью», — поделилась Ольга Королева директор школы № 2.

Одним из самых востребованных стал мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Ребята учились накладывать жгуты, делать перевязки и транспортировать «раненых». Инструкторы объясняли, как важно в боевой ситуации действовать быстро и слаженно — ведь от этого зависит жизнь товарища.

Еще одна важная точка — площадка по сборке и разборке оружия. Под присмотром опытных наставников мальчишки и девчонки тренировались разбирать и собирать автомат, соревнуясь на скорость и запоминая названия деталей. Для многих это стало первым знакомством с настоящим оружием — пусть и в учебном формате.

Также на «Солдатской поляне» работала площадка «Свои герои», где можно было узнать о земляках — участниках Великой Отечественной и специальной военной операции. Выставка «Великая Победа» с работами учащихся детской школы искусств добавляла творческую нотку, а фотозоны позволяли сделать памятные снимки.

Полевая кухня стала отдельной точкой притяжения. Горячая солдатская каша пользовалась большим спросом у гостей всех возрастов — и взрослые, и дети с удовольствием пробовали блюдо, приготовленное по армейскому рецепту.

«Солдатская поляна» и полевая кухня стали для юных ступинцев настоящим уроком мужества — без пафоса, но с уважением к истории и людям, которые ее пишут.

