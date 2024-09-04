В парке округа Лосино-Петровский прошла акция «Вместе против террора»

Накануне в Лосино-Петровском парке прошла акция «Вместе против террора», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участники мероприятия вместе с волонтерами «Молодой Гвардии Единой России» изготовили плакат «Дети против терроризма» и создали голубей в технике оригами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России ежегодно 3 сентября. Он был учрежден в память о жертвах и пострадавших в теракте, который произошел в 2004 году в городе Беслан в Северной Осетии.

20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа из 32 чеченских боевиков во главе с Русланом Хучбаровым захватила школу № 1 в городе Беслан.

В руках террористов, которые требовали вывода российских войск из Чечни и независимости региона, оказались 1 388 заложников, в основном дети. Без еды и воды они провели в плену у боевиков долгих три дня, а штурм школы, начавшийся 3 сентября, обернулся трагедией, потрясшей весь мир.

Эта дата символизирует единство государства и всех граждан нашей страны в борьбе со злом, ставшим угрозой для всего мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.