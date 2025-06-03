В парке Красногорска появится фонтан

Работы по комплексному благоустройству стартовали в городском парке подмосковного Красногорска в понедельник, 2 июня. В любимом месте отдыха горожан появится фонтан, а Зеленый театр будет отреставрирован. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Благоустройство затронет территорию от главного входа на углу улиц Маяковского и Пионерской до нижнего пруда, расположенного вблизи от скейт-парка. На главной аллее будет установлен фонтан, появятся новые цветники. Также будут устроены системы оповещения, видеонаблюдения, энергоснабжения и наружного освещения, обновлены дорожки и покрытие площадок», — сказала заместитель главы администрации округа Елена Горшкова.

По ее словам, еще одним важным элементом комплексного благоустройства станет реставрация Зеленого театра. Также на территории парка установят новые малые архитектурные формы.

Планируется, что благоустройство будет завершено до 31 октября этого года.

Ранее в рамках подготовки к летнему периоду в парке уже провели мелкий ремонт, покрасили скамейки и урны, а также установили питьевой фонтанчик.

На территории действуют круглосуточные посты охраны.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.