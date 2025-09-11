сегодня в 09:59

В парке имени Воробьева в Луховицах пройдет общеобластной праздник «Парковый кросс»

13 сентября, на территории луховицкого городского парка, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева, пройдет общеобластной праздник «Парковый кросс». Организаторами выступают волонтеры этого общественного пространства и коллектив Дома культуры «Старт», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Событие состоится по губернаторской программе «Парки Подмосковья». К участию приглашаются жители и гости Луховиц. Оно бесплатное. 0+

Программа стартует в 11.00 с открытия фотовыставки и игры в мега-шашки.

В 11.30 начнется викторина «Здоровая еда».

В полдень каждый желающий сможет стать участником спортивной эстафеты «Чемпионы», а с 12.30 попробовать силы в творческом мастер-классе «Книжная помощница».

Завершится праздничная программа флешмобом-разминкой «В ритме парка». Событие начнется в 13.00, а закончится в 13.40.

Все мероприятия пройдут на территории центральной части парка – на площади у Дома культуры «Старт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.