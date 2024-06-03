В парке имени Толстого Химок побывали 66 тыс человек за неделю

С 27 мая по 2 июня парк имени Л. Н. Толстого в городском округе Химки посетили 66 тысяч человек. Парк стал вторым по востребованности на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Толстого — один из самых красивых парков городского округа Химки. Он расположен на берегу канала им. Москвы. Там находятся детские, спортивные и концертные площадки, а также рестораны. При желании можно посетить смотровую площадку. Более того, в парке обустроена зона для выгула собак.

В парке есть места для активных занятий спортом: скейт-парк и памп-трек для подростков и взрослых любителей экстрима, а для детей оборудовали веревочный парк и скалодром. Рядом находятся столы для настольного тенниса. Кроме того, есть площадка для танцев и йоги. В парке установлено пять второстепенных входных групп, размещены новые скамьи, урны и места для велопарковки.

Парк находится по адресу: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, 2А.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.