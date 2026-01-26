В парке имени Олега Степанова в Серпухове провели «Зачетный парк»

В парке имени Олега Степанова в Серпухове прошло ежегодное общеобластное мероприятие «Зачетный парк». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Праздничное настроение на мероприятии разделили с жителями депутат окружного Совета, чемпион мира по боксу Федор Чудинов и мастер спорта России по лыжным гонкам, председатель федерации лыжных гонок России Павел Жестков. В своем обращении к участникам они пожелали спортивных успехов и не терять оптимизма даже в морозный день.

Мероприятие открыли соревнования на ватрушках в рамках «Студенческого мультиспорта». Победителям были вручены призы. Гости также участвовали в народной забаве «Снежные баталии» и «Вечере уличных историй» — посиделках у костра. Для фотографий работала тематическая зона «Студенческий стиль».

Подобные события по-настоящему показывают, какой активной, спортивной и целеустремленной растет наша молодежь — за это будущее можно только гордиться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.