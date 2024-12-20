В парке Гагарина округа Шатура появились светящиеся шары и сани с оленями

Округ Шатура готовится к Новому году. С каждым днем в общественных пространствах появляется все больше украшений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По информации дирекции парка им. Гагарина, на поляне перед детской площадкой установили и подключили светящиеся шары и сани с оленями. Теперь и посетители парка в Шатуре смогут сделать атмосферные фотографии: в сани можно сесть и взрослым, и детям. А перед яркими шарами можно расположиться в кадре большой компанией.

«Продолжаем украшать наш любимый парк! Установили светящееся шары, сани с оленями», — прокомментировали в тг-канале шатурского парка.

Ранее такие же светящиеся фигуры установили на площади перед СКЦ в Рошале. Жители города уже смогли оценить новогоднее оформление площади. В день зажжения главной елки в Рошале эти световые объекты пользовались большой популярностью для фотографий семей с детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.