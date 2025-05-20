В парке Егорьевска 24 мая расскажут о славянской письменности и культуре

24 мая в парке «200 лет Егорьевску» состоится познавательное тематическое мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Егорьевцы и гости муниципалитета узнают больше об истории азбуки и ее создателей, святых Кирилле и Мефодии, об эволюции букв и о том, как письменность повлияла на развитие славянского мира.

В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по созданию затейливых орнаментов в славянской букве. Дети смогут почувствовать себя настоящими писцами, украшая буквы витиеватыми узорами и осваивая древнее искусство каллиграфии. Это прекрасная возможность прикоснуться к истории и развить творческие способности.

Желающие также смогут окунуться в мир русской хороводно-игровой традиции, вместе с девицами разучат старинные игры, почувствуют дух народного единства и получат заряд положительных эмоций.

Программа стартует в 15:30 на многофункциональной сцене «Корзина».

Парк находится по адресу: Егорьевск, ул. Майора Удачина.

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