В парке «Дубки» округа Чехов открыли обновленные детские площадки

В селе Троицкое г. о. Чехов прошло открытие обновленных площадок в парке «Дубки». Мероприятие состоялось при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава округа Чехов Михаил Собакин отметил, что на площадке площадью 750 кв. метров были оборудованы современные игровые и спортивные зоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадки оснащены бесшовным резиновым покрытием, металлическими ограждениями, песочницами, урнами и лавочками. Кроме того, для удобства посетителей были сделаны пешеходные дорожки, проведено озеленение и освещение прилегающей территории. Установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

«Парк „Дубки“ продолжает активно развиваться. Благодаря премии нашего губернатора „Мы рядом“, мы смогли благоустроить парковое пространство. Здесь появилась тропиночная сеть, освещение и скамейки. Сегодня это одно из любимых мест отдыха жителей села Троицкое и окрестных населенных пунктов», — отметил Михаил Собакин.

На площадках регулярно проводятся анимационные программы для детей, творческие мастер-классы, лекции и викторины, а также занятия по общей физической подготовке для детей и взрослых. В честь открытия детей ждала большая праздничная программа и сладкие угощения.

Программа «Наше Подмосковье» действует в Московской области уже 11 лет, и благодаря поддержке Андрея Воробьева и правительства региона для юных жителей городского округа Чехов появляется все больше современных игровых комплексов в различных тематиках. За годы работы программы в округе было установлено 33 губернаторские площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.