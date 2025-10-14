В парке «Дубки» Калининца открылась выставка по мотивам сказки Чуковского

Эти яркие и креативные инсталляции были разработаны талантливой художницей Ольгой Лесниковой и уже успели порадовать посетителей парка. Арт-объекты не только привлекают внимание, но и погружают в волшебный мир детской литературы, напоминая о том, как важно сохранять детское восприятие и фантазию.

Кроме того, эти уникальные творения стали частью Международного фестиваля «Лето в Москве» и были представлены на Театральном бульваре. Это отличная возможность для всех любителей искусства и литературы насладиться атмосферой творчества и вдохновения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.