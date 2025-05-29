В парке Бронниц пройдет праздничное мероприятие в честь дня защиты детей

1 июня, в День защиты детей, в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» пройдет праздничное мероприятие. Для бронничан и гостей города подготовили много интересного, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 15.00 у главной сцены парка состоится квест «Город профессий» от сообщества «Нежный бизнес», в ходе которого ребята будут проходить несколько увлекательных станций, где каждый участник сможет попробовать свои силы в различных профессиях.

Также с 15.00 до 16.00 состоится детская развлекательная программа «Здравствуй, лето!» — увлекательное приключение, полное смеха и радости, с играми с аниматорами, веселыми конкурсами и подвижными активностями для всей семьи.

С 16.00 до 18.00 на сцене парка будет проходить концертная программа «Открываем лето!», где выступят творческие коллективы нашего города. Творческая мастерская, мастер-классы по аппликации и по росписи пряников начнут свою работу в 15:00 в купольной беседке.

Кроме того юных бронничан ждут шоу мыльных пузырей, дискотека и акция по раздаче мороженого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.