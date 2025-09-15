В парке «Березовый» Клина запланировали познавательную программу

Интересная и познавательная программа пройдет в Высоковском парке Клина на текущей неделе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

18 сентября, с 16:00 до 16:30 состоится лекторий «Доисторические животные», где дети узнают много нового. Сразу после лекции ребята смогут проявить свои творческие способности на мастер-классе «Раскраски».

С 16:30 до 17:00 всех желающих приглашают отдохнуть от гаджетов и поиграть в настольные игры. А с 17:00 до 17:30 пройдет «Физкульт-привет» — активная зарядка под веселую музыку. Сразу после, в 17:30 спортсменов ждут эстафеты.

В воскресенье, 21 сентября, программа продолжится на Центральной площади парка (по погоде). С 12:00 до 12:30 можно будет принять участие в спортивных эстафетах «На старт, внимание, марш!». С 12:30 до 13:00 гостей ждет развлекательная программа «УРА! ИГРА!» с подвижными играми. А с 13:00 до 13:30 пройдет игра «Парк приключений».

Завершит воскресную программу интерактивное мероприятие «В гостях у сказки» с 13:30 до 14:00, где дети насладятся сказкой «Летучий корабль».

Свод свободный.

