В парке Балашихи пройдет День студента
Фото - © Администрация г.о. Балашиха
День студента пройдет в парке городского округа Балашиха «Пехорка», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этот день в программе планируются:
-Массовое катание на коньках,
-Праздничная фотозона,
-Спортивные и развлекательные эстафеты.
Когда ледовый зачет: 25 января!
Во сколько зачет: 17:00 сбор!
Каток в Парке «Пехорка»
Не забудь рассказать об этом свои однокурсникам и взять с собой на праздник в парк «Пехорка» студенческий билет.
В России 25 января отмечают День студента — праздник, объединяющий тысячи учащихся по всей стране. Это торжество знаний, молодости и будущих свершений. Оно символизирует важность и значимость студенческой жизни в России и вклад юных исследователей в науку и культуру.
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