В парке Балашихи пройдет День студента

В этот день в программе планируются:



-Массовое катание на коньках,

-Праздничная фотозона,

-Спортивные и развлекательные эстафеты.

Когда ледовый зачет: 25 января!

Во сколько зачет: 17:00 сбор!

Каток в Парке «Пехорка»

Не забудь рассказать об этом свои однокурсникам и взять с собой на праздник в парк «Пехорка» студенческий билет.

В России 25 января отмечают День студента — праздник, объединяющий тысячи учащихся по всей стране. Это торжество знаний, молодости и будущих свершений. Оно символизирует важность и значимость студенческой жизни в России и вклад юных исследователей в науку и культуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.