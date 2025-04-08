В парках Видного подготовились к весенним каникулам

Сотрудники дирекции Видновских парков, которые подготовили интересные мероприятия на всю неделю. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Последствия нетипичного для апреля снегопада постепенно будут уходить, и уже со среды начнем проводить мероприятия. Так, в парке „Апаринки“ 9 апреля пройдёт игровая программа для детей и весенняя мастерская „Кудесница-весна“. В тот же день аналогичные мероприятия состоятся и в лесопарке „Высота“. А 10 апреля детские развлекательно-игровые программы запланированы в Тимоховском парке: эко-уроки, мастер-классы, спортивные занятия. Вход на мероприятия свободный», — рассказали в дирекции Видновских парков.

11 апреля для деток подготовлена игровая программа в Центральном парке. Вместе со взрослыми они будут отвечать на забавные вопросы, слушать музыку, петь и мастерить. В Расторгуевском парке активных малышей ждут 13 апреля: тут пройдут веселые танцы, игры с аниматорами, весенние и яркие развлекательные программы, где можно будет не только весело и зажигательно порезвиться, но и сделать поделки своими руками.

Сотрудники городских парков также добавили, что в минувшие выходные, 5 апреля, в лесопарке «Высота» состоялся спортивный праздник в честь Дня здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.