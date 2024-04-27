В парках Ступина завершают подготовку к летнему сезону

В парках городского округа Ступино завершают подготовку к летнему сезону. В округе работает два парка. Площадь Ступинского — 25 га, Михневский парк занимает 3 га, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Мы обследовали парки после зимы, традиционно есть детали, которые требуют внимания. Это и освещение, и лавочки, и садовая мебель, беговые дорожки, состояние спортивных и детских площадок. Где-то нужно удалить сухостой и валежник, избавиться от аварийных деревьев, отремонтировать лестницы, убрать мусор. Важный момент — обработка от насекомых и клещей. Все работы нужно завершить до майских праздников», — сказал губернатор Андрей Воробьев во время ВКС с правительством и главами.

Территории после зимы обследованы, выявлены недостатки, определены сроки их устранения.

Также выполнены работы по сбору, вывозу мусора и прошлогодней листвы, промывке столбов освещения, информационных стендов, урн и мусорных контейнеров, парковой мебели и малых архитектурных форм. Покрашены элементы сцен, спортивных площадок и других объектов.

Проведены мероприятия по аэрации и озеленению газонов, акарицидная обработка территории.

В субботу запланирован запуск фонтана на центральной аллее в парке Островского.

«Завтра пройдет День добрых дел в парках. Уберем прошлогоднюю листву и валежник, высадим более 300 цветов и деревьев, установим парковую мебель. Начало акции в 10:00», — отмечается в материале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.