В парках Подольска в течение недели проведут забеги и научат делать скворечники

В Подольске проведут комплекс бесплатных мероприятий по системному расписанию в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке в течение недели по 6 апреля. В том числе научат делать скворечники и играть в настольную игру «Мафия», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Группа «Радость движения» под руководством Владимира Васильева устроит для активных и молодых душой занятия скандинавской ходьбой на территориях парков по программе «Активное долголетие».

Для маленьких посетителей проведут творческие мастер-классы по созданию поделок из бумаги. Для юных любителей рукоделия проведут увлекательные уроки по вязанию.

По суббота парк Талалихина приглашает всех желающих на утреннюю пробежку вместе с беговым движением «Дай 5».

На выходных всех желающих в парках будут ждать весёлые детские игровые программы.

В парке Талалихина работает фотобудка, в которой можно оперативно сделать фотографии для семейного альбома.

Вход на все активности свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.