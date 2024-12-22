В парках Подольска 28 и 29 декабря пройдет областная акция «Новый год под шубой»

В Городском округе Подольск в Парке культуры и отдыха им. В. Талалихина и Детском парке с 23 по 29 декабря пройдет более 20 бесплатных мероприятий для детей старше трех лет, родителей и участников «Активного долголетия». Областное меропрятие «Новый год под шубой» пройдет 28 и 29 декабря, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Еженедельные активности проходят по системному расписанию. В парках можно заняться скандинавской ходьбой, принять участие в мастер-классах, занятиях по вязанию, занятию творчеством. В парках оформили красивые зимние фотозоны и украсили елки для новогоднего настроения. В парке Талалихина работает каток с прокатом. Расписание катаний может меняться в связи с погодными условиями.

Продолжает прием детей Резиденция Деда Мороза. Каждую субботу и воскресенье сотрудники местных домов культуры организуют для маленьких посетителей интерактивную программу с мастер-классами и бесплатными сладкими сюрпризами. Также у всех желающих есть возможность отправить зимнему волшебнику письмо через новогоднюю почту, которая работает в парке Талалихина и в Детском парке до конца декабря.

Грандиозное новогоднее торжество ожидает подольчан на выходных 28 и 29 декабря. В преддверии главного зимнего праздника артисты из учреждений культуры и досуга округа проведут яркое мероприятие «Новый год под шубой». В программе подвижные игры и мастер-классы, вечеринка с Дедом Морозом и Снегурочкой, квесты и конкурсы со сказочными персонажами, флешмобы, танцы, веселая музыка и угощение мандаринами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.