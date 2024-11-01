В парках Подмосковья завершен мониторинг готовности к зимнему сезону

С 27 по 31 октября в парках Подмосковья прошел завершающий этап мониторинга готовности к зимнему сезону 2024-2025. В рамках данного мероприятия проводилась оценка состояния уборочной техники, инвентаря и готовности персонала к зимним условиям. В выездных проверках приняли участие представители администраций городских округов, дирекций парков и трех министерств, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Под руководством министерства благоустройства были осуществлены рабочие выезды в парки Люберец, Клина, Подольска, Солнечногорска, Реутова, а также Ленинского городского округа.

«Зимой парки продолжают привлекать жителей и гостей региона. Наша основная задача — обеспечить их безопасность и комфорт. В этом году подмосковные парки посетили 72 миллиона человек, что на 7,5 миллиона больше по сравнению с 2023 годом. Мы оценили готовность сотрудников к зимнему сезону, а также обсудили подготовку зимних мероприятий и инфраструктуры для активного отдыха. Отмечу, что в последние годы мы уделяем большое внимание развитию лыжного спорта. Уже несколько лет мы реализуем программу по благоустройству лесопарковых территорий „Парки в лесу“. Во многих лесопарках региона будут оборудованы лыжные трассы для организации спортивного досуга жителей и гостей Подмосковья», — отметил зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Представители министерства культуры и туризма региона и АНО «МосОблПарк» провели мониторинг парков в Долгопрудном, Краснознаменске, Котельниках, Электростали, Фрязине, Щелкове, Лобне, Шаховской, Лотошине, Королеве, Луховицах, Коломне, округе Пушкинский, а также в Лосино-Петровском, Рузском, Можайском, Богородском, Павлово-Посадском, Дмитровском, Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском округах.

«Парки Подмосковья активно готовятся к зимнему сезону и новогодним праздникам. В это время они становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона. Работники министерства и кураторы МосОблПарка совершили выезды в парки 21 городского округа, оценили уровень их готовности и проконсультировали коллег перед началом сезона», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В рамках реализации проекта губернатора «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона готовится обширная программа мероприятий, включающая праздничные, культурно-массовые и спортивные активности. Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ели и иллюминация, Почты и Резиденции Деда Мороза, а также сезонные предложения от кафе и ресторанов.

Для комфортного времяпрепровождения будет предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы и тюбинговые горки, а также прокаты спортивного инвентаря.

Представители министерства физической культуры и спорта Московской области провели проверку готовности парков к зимнему сезону в 14 городских округах. Участие в выездах также принимали сотрудники администраций муниципалитетов и руководители парков.

С 18 по 31 октября сотрудники Мособлспортапосетили с выездной проверкой городские округа: Истра, Волоколамский, Дубна, Талдомский, Клин, Чехов, Раменский, Бронницы, Жуковский, Егорьевск, Серебряные Пруды, Шатура, Ступино и Кашира. За все время мониторинга была проведена оценка 33 муниципальных парков.

В предстоящем зимнем сезоне программа спортивных мероприятий в парках будет расширена. Помимо традиционных лыжных забегов, фестивалей, массовых катаний и различных спортивных активностей на катках добавятся тренировки с чемпионами и соревнования по зимним видам спорта среди профессиональных спортсменов. В настоящее время график мероприятий формируется.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.