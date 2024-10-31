В парках Подмосковья проводят подготовку к зимнему сезону

С 18 по 31 октября представители Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк» совершают рабочие выезды в парки региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Были осмотрены парки Долгопрудного, Краснознаменска, Котельников, Электростали, Фрязина, Щелкова, Лосино-Петровского, Рузского, Можайского и Богородского городских округов, а также парки Шаховской, Лотошина, Луховиц, Коломны, округа Пушкинский, Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Наро-Фоминского и Дмитровского городских округов. Завершающий выезд планируется 31 октября в городской округ Королев.

В рамках выездов проходит оценка состояния парковых территорий, уборочной техники, инвентаря и готовности персонала к работе в зимний период. Первоочередная задача подготовки связана с ожиданием большого потока посетителей в зимний сезон.

Для жителей и гостей региона готовится насыщенная событийная программа. В парках будут работать Почты и Резиденции Деда Мороза. Особую атмосферу создадут новогодние ели с элементами Культурного кода, иллюминация и ярмарки. Лучшие локации в рамках ежегодного конкурса будут отмечены знаком качества «Дед Мороз рекомендует».

В зимний период в парках предусмотрена и сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы, прокаты спортивного инвентаря и тюбинговые горки. Для комфортного времяпрепровождения в холодное время будут работать зоны теплого очага.

Мониторинг парковых территорий проходит совместно с представителями Министерства благоустройства Московской области и Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.