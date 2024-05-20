В парках Подмосковья побывало свыше 2,3 млн человек за неделю

С 13 по 19 мая парки Подмосковья посетило более 2,3 млн человек, что на 510 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Более 454 тыс. человек посетило парки 18 мая в субботу. За все выходные дни посещаемость составила более 893 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: парк Пехорка в Балашихе (106 тыс. человек); парк Толстого в Химках (72 тыс. человек); парк Мира в Мытищах (60 тыс. человек); парк Сестрорецкий в Клину (47 тыс. человек); парк Фабричный в Истре (41 тыс. человек).

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 13 по 19 мая составила 23,26 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.