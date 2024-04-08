В Парках Подмосковья побывало более 1,6 млн человек за прошедшую неделю
Фото - © Министерство благоустройства Московской области
С 1 по 7 апреля парки Подмосковья посетили 1,6 миллиона человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
В будние дни количество посетителей парков варьировалось от 158 тысяч до 262 тысяч человек в день. В воскресенье парки посетило 388 тысяч человек. За выходные дни парки посетило 657 тысяч человек.
Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:
1. Балашиха, Пехорка — 61 тыс. человек;
2. Химки, Толстого — 57 тыс. человек;
3. Пушкинский, Центральный парк — 57 тыс. человек;
4. Мытищи, Мира — 48 тыс. человек;
5. Клин, Сестрорецкий — 39 тыс. человек;
6. Истра, Фабричный — 37 тыс. человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.
«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», - сказал глава региона.