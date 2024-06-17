В парках Подмосковья побывало 2 млн человек за неделю

С 10 по 16 июня парки Подмосковья посетило 2 млн человек. За все выходные дни посещаемость составила более 768 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Более 388 тыс. человек посетило парки 15 июня в субботу.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: парк «Пехорка» в Балашихе — 93 тыс. человек; парк имени Л. Н. Толстого в Химках — 51 тыс. человек; Центральный парк в округе Пушкинский — 49 тыс. человек; парк Мира в Мытищах — 44 тыс. человек; парк Кривякино в Воскресенске — 44 тыс. человек; парк Сестрорецкий в Клину — 41 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.