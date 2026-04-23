В парках Подмосковья начали акарицидную обработку от клещей

Акарицидную обработку проводят в парках культуры и отдыха Подмосковья для снижения численности клещей и защиты посетителей. Работы выполняют методом влажной дезинсекции с временным ограничением доступа на территории, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Специалисты распыляют специальное средство на траву, деревья и кустарники по всей территории парков. Такой метод позволяет эффективно сократить популяцию клещей и минимизировать риск укусов. Средний срок действия препаратов составляет около полутора месяцев.

Обработка уже прошла в ряде округов. В Волоколамске работы провели в городском парке; в Егорьевске — в городском парке, а также в парках «Пегас» и «200 лет Егорьевску»; в Краснознаменске — в городском парке и парке «Беличий». В Люберцах обработали парк Сказок, лесопарк «Лесная Опушка» и территорию у Малаховского озера, в Сергиевом Посаде — парки «Дубрава», «Сказочный» и «Покровский», в Талдоме — парк Победы и парк Вербилки.

Кроме того, работы выполнены в Центральном парке Жуковского, в Павловской слободе и лесопарке «Шишкин лес» в Истре, на Опалиховском пруду, в Опалиховском лесопарке, парке имени Карбышева и на набережной Синичка в Красногорске, в лесопарке и парке Киово в Лобне, в парках «Экоберг» и имени Толстого в Химках, а также в парке «Авангард» в Электростали.

За сутки до начала работ жителей и гостей информируют через чат общественного совета. В день обработки доступ на территорию временно ограничивают, как правило, в утренние часы. После завершения устанавливают информационные таблички. Мероприятия входят в комплексную программу по обеспечению санитарной безопасности и комфорта отдыхающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.