В парках м. о. Истра отметили день России и день Истры

Жители муниципального округа Истра отметили День России и День города Истра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

В парках по всему муниципалитету развернулась яркая праздничная программа. Жители всех возрастов с удовольствием участвовали в разнообразных творческих мастер-классах, поддерживали аплодисментами выступления творческих коллективов округа.

Дирекция парков м. о. Истра подготовила для жителей и гостей округа насыщенную программу: открытая тренировка по самбо, мастер-классы по народным ремеслам, концертные программы, праздничный залп триколора, раздача ленточек триколор, квизы и многое другое.

На главной сцене выступили творческие коллективы округа, представив зрителям яркие номера в различных жанрах. Для детей работали специальные развлекательные площадки с аниматорами и игровыми программами.

Особой популярностью пользовались тематические фотозоны, где каждый мог сделать памятное фото в праздничной атмосфере.

Праздничные мероприятия посетили тысячи жителей и гостей города, которые получили массу положительных эмоций и впечатлений.

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