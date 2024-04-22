В парках Люберец провели противоклещевую обработку

Территории пяти парков городского округа Люберцы обработали от клещей, на текущей неделе планируют провести работы еще в двух, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С началом весенне-летнего сезона актуальной становится проблема укусов клещей. Чтобы отдых в парках городского округа Люберцы был безопасным, в них проводится акарицидная (противоклещевая) обработка. Работы уже проведены в пяти парках: Центральном, им. Лапса, в Наташинском, в Летнем и Парке Сказок. На текущей неделе обработка коснется парков «Малаховское озеро» и «Лесная опушка», при условии отсутствия дождя.

Жителей просят быть предельно осторожными или ограничить пребывание людей и животных на указанных территориях в дни проведения работ. А также соблюдать правила безопасности при посещении лесов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.