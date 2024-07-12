В парках Ленинского округа появилась вакцина для оральной иммунизации животных

В городских парках Видного произвели раскладку вакцины для профилактики бешенства у диких и бродячих плотоядных животных. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

Вакцина представляет собой брикет, изготовленный из съедобных для животных продуктов, внутри которого находится капсула. Они безвредны для зверей, даже если съесть несколько штук.

Кроме парков раскладка вакцины производится также на территории лесного фонда Московской области. Делается это ручным способом, а также с использованием средств малой авиации.

Сотрудники Ленинской станции по борьбе с болезнями животных напомнили, что бешенство — вирусное заболевание с признаками поражения центральной нервной системы. Им болеют дикие, домашние, сельскохозяйственные животные, а также заболеванию подвержен и человек. Большую опасность для его распространения представляют бродячие собаки и кошки.

При этом ветеринары подчеркнули, что оральная вакцина вызывает формирование иммунитета к вирусу бешенства, однако лечебными свойствами не обладает. Кроме того, несмотря на безвредность разложенных брикетов и безопасность самой вакцины, трогать и тем более подбирать брикеты в случае их обнаружения категорически не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что специалисты министерства экологии планируют разложить в лесах и парках Московской области почти 200 тысяч таких брикетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.