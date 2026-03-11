В парках Красногорска 8 марта прошла праздничная программа

Праздничная программа «Весна, цветы и комплименты» состоялась 8 марта в парках Красногорска Подмосковья. Мероприятия прошли в детском городке «Сказочный», ПКиО «Ивановские пруды» и Городском парке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках общеобластной акции для жителей и гостей округа подготовили ярмарки, выставки цветов, показы художественных и мультипликационных фильмов, викторины, конкурсы и творческие мастер-классы. Также прошли концертные программы. Во время акции «Вам, любимые!» посетительницам парков вручали цветы.

Несмотря на холодную погоду, на праздник приходили семьями и компаниями друзей. Гости участвовали в танцевальных программах и тематических активностях. На всех площадках мероприятия прошли активно и собрали большое число зрителей.

Заведующий сектором организационно-массовой работы МАУК «Парки Красногорска» Даниил Родиновский отметил, что коллектив уделяет особое внимание таким датам.

«Мы всегда очень трепетно относимся к важным для нас мероприятиям, особенно к таким, как 8 Марта. Поздравляем всех милых дам с этим замечательным праздником и желаем всего самого наилучшего», — отметил Родиновский.

В детском городке «Сказочный» юные артисты представили концертную программу и исполнили песни для мам и бабушек. В парках также организовали тематические фотозоны, где гости сделали памятные снимки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.