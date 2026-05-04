В парках Королева с 4 по 9 мая пройдет программа ко Дню Победы

Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут в парках Королева с 4 по 9 мая. Жителей и гостей города ждут кинопоказы, концерты, патриотические акции и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Неделя мероприятий начнется 4 мая в парке Костино с мастер-класса по настольному теннису. 5 мая в 20:00 на арт-веранде Центрального городского парка состоится показ фильма «Летчик».

7 мая программу продолжат творческие и памятные события. В 10:00 в павильоне «ПРОзнания» пройдет мастер-класс «Цветы Победы», где участники изготовят цветы для ветеранов. В этот же день с 10:00 до 13:00 в парке Костино организуют литературное чтение и книжную выставку «Поэты Победы», затем состоятся мастер-класс по настольному теннису и экопрогулка. В 18:00 в Центральном парке выступит ансамбль «Сувенир» с программой «Была весна — весна Победы».

8 мая в 16:00 на Центральной площади пройдет патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры раздадут жителям черно-оранжевые ленты и расскажут о правилах их ношения и значении символа воинской славы.

Основные торжества состоятся 9 мая во всех парках Королева. Гостей ждут праздничные программы, концерты и тематические активности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.