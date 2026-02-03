В парках Королева пройдут мероприятия для всей семьи

Парки Королева подготовили богатую программу мероприятий на ближайшую неделю. В организации активного и познавательного досуга смогут участвовать как взрослые, так и дети, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

3 февраля присоединяйтесь к экологической акции «Покорми птиц». В 11:00 на вас ждут в Парке Костино, а в 13:00 — в Центральном городском парке. Это отличная возможность привлечь детей к заботе о природе и провести время на свежем воздухе. Не забудьте взять с собой безопасный корм для птиц: нежареные семечки, несоленое сало и сушеные ягоды.

Кроме того, в павильоне ПРОзнания Центрального городского парка пройдут тематические мероприятия. 6 февраля состоится акция «Письмо солдату» в поддержку защитников, а 8 февраля — мероприятие «Научно о парке», посвященное Дню российской науки, с мастер-классами и интеллектуальными играми. Также по выходным вас ждет уютная зона очага для отдыха.

Парк Костино не останется без внимания: здесь вас ждут анимационные программы, познавательные экологические прогулки и веселые спортивные «Веселые старты».

Главное событие недели — общеобластное мероприятие «Спорт для всех», которое пройдет 7 февраля и включит фотовыставки, открытую тренировку, встречи со спортсменами, а также творческие мастер-классы и анимационные программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.