В парках Коломны 4–10 мая пройдут кинопоказы и квесты

Праздничные и спортивные мероприятия пройдут в парках Коломны и Озер с 4 по 10 мая. Жителей и гостей округа приглашают на кинопоказы, квесты, литературные чтения и пробежки ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартуют в понедельник. В парке Мира состоится показ документального фильма «Ленточка 1943». В течение недели в общественных пространствах организуют квест-игру «Дорога к Победе», литературные чтения «Помним. Славим. Гордимся», тематические беседы и мастер-классы.

Любителей спорта ждут в парке «Сосновый бор» в Озерах 4, 5 и 6 мая на разминки и пробежки. В сквере имени В. А. Зайцева в Коломне тренировки и пробежки пройдут 4, 6, 7 и 10 мая.

В парке Мира запланированы занятия по общей физической подготовке, партии по настольному теннису, пробежки и традиционный забег бегового сообщества «5 верст». Активности будут проходить ежедневно с 4 по 9 мая в утренние и дневные часы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.