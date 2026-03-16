В парках Коломны 18 марта проведут квест «Крымская весна»

Тематическую квест-игру «Крымская весна» и серию спортивных и познавательных мероприятий проведут в парках городского округа Коломна 16–21 марта. Программу подготовили для детей и взрослых в Озерах и Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 18 марта, во всех трех парках округа состоится квест-игра «Крымская весна», приуроченная к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Участников ждут тематические задания и активный отдых на свежем воздухе.

Любителей спорта приглашают на пробежки в парке «Сосновый бор» в Озерах 16 и 18 марта. В сквере имени В. А. Зайцева в Коломне 16 марта пройдет разминка и тренировка. В парке Мира 19 марта организуют общедоступное занятие по общей физической подготовке, а 21 марта — забег на дистанцию пять километров по размеченной трассе.

В выходные в парках запланированы экологические викторины и познавательные беседы о правилах безопасного отдыха в лесу. После интеллектуальной части гостей пригласят на подвижные игры, завершатся мероприятия развлекательной программой. Все события рассчитаны на аудиторию 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.