В парках Клина поставили тренажеры для людей с особенностями здоровья

Клинские парки продолжают преображаться и становиться еще удобнее, в том числе, для людей с особенностями здоровья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в парке «Сестрорецкий» оборудовано два тренажера для посетителей с ограниченными физическими возможностями здоровья и один — в «Березовом». Это тренажеры с широкой и удобной платформой, на которую можно заехать даже на инвалидной коляске.

Эта работа проведена в рамках муниципальной программы «Социальная защита населения на 2023–2027 годы», подпрограмма «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг».

Напомним, ранее в парке «Сестрорецкий» и «Березовый» были установлены скамейки для инвалидов-опорников. На таких скамейках сиденье расположено не горизонтально, а под углом, то есть практически вертикально. На них можно опереться, чтобы отдохнуть во время прогулки. Это особенно удобно для людей, которым тяжело сидеть или подниматься с низких лавочек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.